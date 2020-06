Comment le cloud va aider à estimer l'autonomie restante de la prochaine Ford Mustang Mach-E

Ford annonce que sa future Mustang Mach-E disposera d’une fonctionnalité permettant de prévoir l’autonomie restante au conducteur de la manière la plus précise possible grâce à tout un tas d’informations collectées dans le cloud.

Cette toute nouvelle fonction, baptisée "Intelligent Range", qui sera proposée sur la Mustang Mach-E devrait ainsi permettre d’évaluer très précisément le niveau d’autonomie restante du SUV 100% électrique de Ford. Celui-ci sera calculé en fonction du type de conduite choisie ou encore des conditions météorologiques (la température extérieure), le tout en temps réel, via des données accessibles sur le cloud. Elles évolueront dans le temps selon les variations de vitesse, de terrain ou des conditions climatiques. Ces données proviendront d’autres véhicules électriques Ford connectés, qui ont accepté de partager leurs informations sur la route. Évidemment, plus ils seront nombreux à participer et plus les estimations se révéleront efficaces.

Ford annonce en outre que si une Mustang Mach-E se retrouve totalement déchargée, un programme d’assistance pourra remorquer le véhicule jusqu’à la borne de recharge la plus proche (publique ou faisant partie du réseau FordPass), un concessionnaire Ford certifié "véhicule électrique" ou même le domicile de l’utilisateur s’il en est proche. Le constructeur ne précise cependant pas si ce service sera disponible en dehors des États-Unis.

Pour rappel, la Mustang Mach-E est le premier modèle 100% électrique de Ford. Il disposera d’une autonomie pouvant atteindre les 600 km selon le constructeur. En France, le SUV sera disponible à la fin 2020 à partir de 48.990 euros. A noter qu’un peu plus tard, Ford devrait proposer une version beaucoup plus sportive, la Mustang Mach-E GT, dotée d’une puissance de 342 kW (465 ch).