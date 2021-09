Comment gagner de l’espace de stockage sur son smartphone

Photos, vidéos et musiques

Le meilleur moyen de gagner de la place sur son smartphone est déjà de se débarrasser des fichiers les plus lourds, à savoir en priorité les photos, vidéos et musiques amassées sur le smartphone. Il y a alors 4 solutions :

Déplacer ces fichiers sur son ordinateur en reliant les deux terminaux ; mettre tous ces fichiers sur le cloud via un service de stockage en ligne ; privilégier un service de streaming musical pour écouter ses artistes préférés plutôt que de stocker des milliers de fichiers MP3 sur son téléphone ; fouiller dans les Téléchargements pour vérifier qu’il n’y a pas là aussi quelques fichiers à effacer.

Les applications

Il ne faut pas non plus hésiter à supprimer le cache et même les données de nombreuses applications, à l’exception notable des jeux car cela pourrait supprimer tout votre historique et vos performances.

Les réseaux sociaux et les messageries sont particulièrement gourmands en ressources. Pour cela, il faut se rendre dans les Paramètres de son smartphone puis dans les Applications choisir une à une celles que vous souhaitez alléger. Cela vous obligera à vous loguer à nouveau à chaque service mais redonnera un peu d’air à votre espace de stockage.

Enfin, il convient évidemment de supprimer les applications que vous n’utilisez plus jamais.