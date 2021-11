Comment créer vos propres stickers sur WhatsApp ?

Sachez que l’option n’est pas encore disponible sur mobile, mais il est possible, une fois celui-ci envoyé, de récupérer un sticker, de le sauvegarder et de le réutiliser dans d’autres conversations. Ce n’est pas l’option la plus pratique, mais cela permet de garder vos créations au chaud en attendant que WhatsApp propose les mêmes outils sur iOS et Android.