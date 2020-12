Comment créer et poster son Best Nine 2020 sur Instagram ?

Alors que l’année touche à sa fin, tout un chacun sur Instagram peut poster son "meilleur de l’année" sous la forme d’une mosaïque de 9 vignettes représentant ses photos les plus "likées" en 2020.

Il existe une multitude de services en ligne permettant de générer automatiquement ce montage pour pouvoir ensuite le partager sur son compte Instagram, le plus connu étant bestnine.net.

Pour visualiser son "best nine 2020", il convient donc de se connecter sur Bestnine.net et d’y renseigner son ID (son identifiant Instagram). Dès lors, une image regroupant vos 9 photos les plus aimées de l’année est automatiquement créée. Plus l’utilisateur a posté d’images dans l’année et plus cela peut prendre du temps, jusqu’à plusieurs minutes. A noter que les 9 photos sélectionnées sont classées dans l’ordre, la plus aimée de toutes se situant donc en haut à gauche.

Une fois l’image générée, il suffit de l’enregistrer (sur son smartphone, sa tablette ou son ordinateur) puis de la poster ensuite sur Instagram pour la partager avec son audience. Il est ensuite conseillé d’y ajouter les hashtags #bestnine et #bestnine2020.

Attention, il faut savoir s’armer de patience, le service étant particulièrement sollicité en ce 31 décembre 2020.