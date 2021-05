Comment connecter une manette PS5 ou Xbox Series X/S à un produit Apple ?

Depuis l’arrivée d’iOS 14.5, il est désormais possible de connecter une manette next-gen à un iPhone, un iPad, et même sur Mac et Apple TV. Voici la marche à suivre.

PlayStation 5

Pour connecter une manette DualSense, il suffit de maintenir la touche PS et le bouton partage sur la manette PS5 jusqu'à ce que celle-ci clignote en bleu. Ensuite, sur votre smartphone ou tablette, rendez-vous dans Réglages puis dans Bluetooth (ou dans Préférence système > Bluetooth sur Mac). La manette apparaîtra sous le nom “DualSense Wireless Controller”

La manette sera alors prise en charge et pourra être utilisée pour jouer à de nombreux jeux, y compris ceux issus du catalogue Apple Arcade. À noter qu’en vous rendant dans Réglages > Général > Manette de jeu, vous pourrez personnaliser les touches.

Xbox Series X/S

Le principe est similaire. Commencez par appuyer sur le bouton de synchronisation, situé à côté du port USB-C, pendant quelques secondes. Ensuite, rendez-vous dans Réglages puis dans Bluetooth.

Quelques informations à prendre en compte

Une fois votre manette PS5 connectée à un appareil Apple, celle-ci n’est plus utilisable sur votre console. Il faudra donc la resynchroniser avant de l’utiliser (et vice-versa si vous repassez ensuite sur iOS/macOS).

Sur Xbox, c’est bien plus simple. En maintenant le bouton de synchronisation pendant deux secondes, vous basculerez entre la console ou les produits Apple.

Concernant la fonction Remote Play de la PlayStation 5, qui permet de jouer à la console sur un écran Apple, sachez que les gâchettes adaptatives sont bien de la partie. Par contre :