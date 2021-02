Comment bien prendre soin de sa batterie de smartphone ?

Pour améliorer l'empreinte carbone liée à son smartphone, l'une des choses les plus importantes à faire est de soulager sa batterie. L'idée est de devoir la recharger moins souvent et par conséquent de prolonger sa durée de vie.

Le premier réflexe à adopter pour économiser de la batterie, c'est de baisser la luminosité de son écran. D'ailleurs, une luminosité trop forte n'est pas seulement mauvaise pour votre batterie, elle l'est aussi pour vos yeux. Il est même conseillé de régler la luminosité sur "automatique" afin qu'elle s'adapte à la lumière environnante.

D'abord, cela soulage les yeux car les écrans émettent alors moins de lumière bleue. C'est encore plus vrai le soir, juste avant d'aller se coucher : le mode sombre est alors vivement recommandé.

Gérer l'ouverture et la fermeture de ses applis favorites

Il convient de veiller à fermer toutes les applications que l'on utilise peu et, à l'inverse, de laisser ouvertes celles qui sont le plus sollicitées, notamment celles qui concernent les réseaux sociaux. En effet, les redémarrer sans cesse demande bien plus d'énergie…

