Comment bien gérer ses 15 Go de stockage gratuit sous Google ?

A défaut de prendre un abonnement à Google One, il faut veiller à ne pas dépasser son quota de 15 Go de données stockées sur son espace Google, qui comprend aussi bien Gmail que Drive ou encore Photos. Il est donc nécessaire de faire régulièrement le ménage si vous ne souhaitez pas opter pour une offre plus avantageuse, mais payante, via Google One. Voici quelques conseils pour ne pas atteindre la barre fatidique. Il est conseillé d'effectuer les manipulations suivantes depuis un navigateur Web, sur son ordinateur, où les menus sont bien plus intuitifs que sur mobile. Vous pouvez à tout moment connaître le niveau de votre stockage en vous rendant sous Drive ou Photos, où il s'affiche tout en bas du menu principal de gauche.

Gmail

Sur Gmail, le meilleur moyen de gagner de la place est de supprimer les e-mails les plus lourds et/ou les plus anciens. Quelques commandes simples sont donc à connaître pour rechercher et, éventuellement, supprimer ces messages. Il suffit par exemple de lancer la commande "Larger: 10Mo" dans votre champ de recherche pour identifier tous les e-mails de votre boîte pesant plus de 10 Mo. Logiquement, plus la valeur descend et plus le nombre de correspondances et d'espace de stockage à libérer augmente. Pour effacer d'anciens mails antérieurs à une certaine date, il faut faire de même en tapant cette fois la commande "before:2020/12/31", par exemple. Il est aussi conseillé de vider régulièrement son "Spam" et sa "Corbeille", voire même tout ou une partie de sa boîte de "Messages envoyés".

Drive

En ce qui concerne les documents, il convient là encore d'identifier les fichiers qui prennent le plus de place et de faire le choix de les conserver ou non. Pour cela, rendez-vous dans votre "Espace de stockage", où tous vos fichiers sont classés par ordre de grandeur. Libre à vous alors de supprimer ceux qui ne sont plus d'actualité. Attention tout de même aux fausses manipulations, même si vous pourrez toujours les récupérer avant de vider votre "Corbeille".

Photos