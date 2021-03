Comment acheter des bitcoins quand on n'y connaît rien ?

Les Européens s'intéressent de plus en plus aux cryptomonnaies mais ne savent pas toujours bien comment s'y prendre pour en acheter.

Alors qu'il vient de battre tous ses records en ce début d'année, le bitcoin intéresse de plus en plus le grand public.

Un accès facile via le web ou les applis

Le moyen le plus simple pour se lancer est de s'inscrire sur une plateforme d'échange de cryptomonnaies, des places de marché pour la plupart très simples à utiliser. Les plus connues ont pour nom Coinbase ou Coinhouse, accessibles sur le web et via des applications mobiles dédiées.

Une fois inscrit, vous devrez valider votre identité puis entrer un moyen de paiement et d'encaissement pour ensuite convertir vos bitcoins en euros. Dans les deux cas, vous pouvez opter pour un prélèvement sur un compte ou pour un numéro de carte bancaire.

Attention, des frais sont généralement prélevés pour chaque opération et ils sont généralement plus élevés lors de transactions via une carte.