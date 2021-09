Comment accéder à ses fichiers sous Google Drive sans connexion internet

Google lance une nouvelle fonctionnalité permettant de consulter et même d'éditer n'importe quel document stocké dans son Drive, à condition toutefois d'utiliser le navigateur Google Chrome.

Il va devenir possible de consulter des fichiers PDF, des images ou bien encore des documents Microsoft Office hors connexion depuis Google Drive. Pour cela, il faut juste s'assurer de

disposer du navigateur Google Chrome et

des applications Web permettant de lire ces fichiers.

Pour rappel, il était déjà possible de lire et d'éditer des documents Google stockés sous Drive via le même système et les applications Web dédiées : Google Docs, Sheets et Slides. Après une phase de test de près de deux ans, Google lance officiellement cette nouvelle fonctionnalité pour tous les autres types de documents.

Pour les rendre accessibles hors connexion, il faut au préalable les sélectionner puis faire un clic droit dessus et les rendre "disponibles hors connexion". De cette manière, les utilisateurs peuvent accéder à l'ensemble de leurs fichiers stockés sous Drive, lesquels s'ouvriront via les différentes applications Web dédiées, installées au préalable. À noter qu'un fichier édité hors connexion pourra être synchronisé automatiquement dès la connexion rétablie.

Cette nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement. À noter que les personnes qui utilisent un Chromebook peuvent quant à elles utiliser directement l'application Fichiers pour consulter ou éditer leurs documents, sans avoir à nécessairement ouvrir Drive en ligne.