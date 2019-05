Comme ses concurrents, Snapchat s'intéresse de près à la musique

Le réseau social serait en pourparlers avec trois grandes maisons de disques.

Le Wall Street Journal nous apprend que Snapchat discute actuellement avec Universal Music Group, Warner Music Group et Sony Music Entertainment afin de trouver un accord qui permettrait aux utilisateurs du réseau social d'ajouter de la musique à leurs stories.

Cette fonctionnalité, déjà présente sur TikTok et Instagram (ainsi que toutes les autres applications de Facebook depuis 2008), connaît un joli succès. Il est donc logique que Snapchat tente à son tour de proposer sa version.

Mais comme Instagram, Snapchat est à la traîne dans le domaine face au géant TikTok. L'application chinoise, créée par ByteDance (et qui a avalé Musical.ly) continue d'être la plus téléchargée sur l'App Store d'Apple, et a déjà séduit près de 500 millions d'utilisateurs (dont 150 millions d'utilisateurs actifs par jours rien qu'en Chine). TikTok s'offre même le luxe de populariser des chansons, comme ce fut le cas récemment avec « Old Town Road », un morceau de Lil Nas X qui fut dans un premier temps un mème avant d'occuper la première place des charts aux États-Unis.

Les discussions entre Snapchat et les trois maisons de disques seraient toujours en cours.