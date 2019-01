Coachella : YouTube retransmettra les deux weekends du festival en direct

Le festival californien s’associe une fois encore à YouTube pour son édition 2019 qui se tiendra du 12 au 14 avril et du 19 au 21 avril.

Et petite nouveauté dans la retransmission en direct offerte par YouTube : les deux weekends seront proposés sur la plateforme. Les années précédentes, seul le premier weekend était diffusé. C’est l’occasion de voir des artistes sur scène comme Childish Gambino, Kid Cudi, Solange, Ariana Grande, H.E.R ou encore Diplo sans quitter son salon.

YouTube proposera un live traditionnel lors premier weekend, et optera pour une sélection d’artistes lors du second weekend, entrecoupé de bonus comme une plongée dans les coulisses et des focus sur certains chanteurs. La plateforme vidéo de YouTube, partenaire du festival depuis 9 ans, devient également le partenaire playlist officiel. Autrement dit, les playlists des chanteurs seront uniquement disponibles sur YouTube Music et non pas sur Spotify ou Apple Music.

Enfin, pour les abonnés américains des services YouTube Music et YouTube Premium, les chances d’obtenir un ticket pour l’un des weekends augmentent grâce à des accès directs dès ce vendredi 4 janvier.

Coachella fête ses 20 ans cette année, mais il s'agira de la 19e édition, le festival n’ayant pas eu lieu en 2000.