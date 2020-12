Clap de fin pour Periscope, l’application de vidéo en direct de Twitter

Twitter a annoncé l’arrêt de son application de vidéo en direct. Elle tirera sa révérence en mars 2021, mais certaines fonctionnalités seront intégrées à Twitter.

Le constat est sans appel : “l’application Periscope est dans un état de maintenance-mode qui n'est plus viable, et l'a été depuis un moment.” Ces mots, publiés sur le blog de Periscope, signent donc la fin du service, six ans après son lancement.

Racheté en mars 2015 par Twitter, Periscope a su coller à l’actualité en son temps, mais a très vite été dépassé par d’autres moyens de communications en direct. D’autant que la concurrence (notamment du côté des diffusions en direct proposées par Facebook, Instagram et TikTok) aura été rude.

"Au cours des deux dernières années, nous avons constaté une baisse d'utilisation et nous savons que le coût de la prise en charge de l'application ne fera qu'augmenter avec le temps", explique l'entreprise.

L’application disparaîtra donc des App Store en mars 2021, et Periscope a déjà pris la décision de bloquer les nouvelles inscriptions. Le service restera cependant actif d’ici mars et les utilisateurs pourront évidemment télécharger leurs archives avant la suppression de l'application.

Du côté de Twitter, le réseau social continuera de proposer la diffusion de vidéos en direct directement sur son application. L’équipe de Periscope explique d’ailleurs que la plupart des fonctionnalités de base de Périscope seront intégrées à Twitter, et que son éthique “imprègne déjà le réseau social.”