Clap de fin pour les vieux BlackBerry

L’ancêtre de l’iPhone, qui est (trop) longtemps resté accroché à son clavier physique, n’a pas été en mesure de suivre la tendance du tout tactile. Résultat, l’entreprise canadienne s’est peu à peu effacée. Et aujourd’hui, c’est une longue liste d’appareils qui cesseront de fonctionner correctement.

BlackBerry OS n’est plus

L’entreprise a en effet annoncé il y a quelques semaines qu’à compter de ce mardi 4 janvier 2022, “les anciens services pour BlackBerry 7.1 OS et versions antérieures, le logiciel BlackBerry 10, BlackBerry PlayBook OS 2.1 et versions antérieures, ne seront plus disponibles.”

Cela signifie que pour un grand nombre de BlackBerry, les appels téléphoniques, les messages, le Wi-Fi, les données cellulaires ainsi que les appels d’urgence cesseront de fonctionner correctement. En d’autres termes, il est temps de changer de smartphone.

Les appareils sous BlackBerry 10 concernés sont :

le BlackBerry Classic

le BlackBerry Passport

le Porsche Design P’9982

le Porsche Design P’9983

le BlackBerry Leap

le BlackBerry Z10

le BlackBerry Z3

le BlackBerry Q10

le BlackBerry Q5

le Black Z30

À cette liste s’ajoutent tous les BlackBerry tournant sous l’OS 7.1, dont la liste est à retrouver à cette adresse. Enfin, notez que pour l’instant, les rares BlackBerry utilisant Android (DTEK60, DTEK50 ou PRIV) sont épargnés.