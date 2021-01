Clap de fin pour la franchise Killzone ? Sony supprime le site officiel

La franchise, née en 2004, n’a plus connu de nouveaux épisodes depuis Killzone Shadow Fall sorti en 2013.

Sept ans, donc, sans nouvel épisode de la série de FPS de Guerrilla Games, exclusive aux consoles de Sony. Et la probabilité qu’un nouvel opus voie le jour est fortement compromise.

Alors que le studio est actuellement occupé par Horizon : Forbidden West, la suite de Horizon Zero Dawn attendu sur PlayStation 5 dans le courant de l’année, Sony a tout simplement supprimé le site officiel de Killzone.

Guerrilla a confirmé la nouvelle, et profite au passage pour remercier les joueurs :

"Chers visiteurs de Killzone.com,

Le site officiel de la franchise Killzone a pris sa retraite. À l'avenir, les visiteurs de Killzone.com seront dirigés vers PlayStation.com. Bien que ce changement n'affecte pas les modes multijoueurs en ligne, les statistiques des joueurs ou les données de classement pour Killzone Mercenary et Killzone : Shadow Fall, il n'est plus possible de créer ou de gérer des clans dans Killzone : Shadow Fall. Nous nous excusons pour ce désagrément. Merci aux nombreux fans et visiteurs de Killzone.com au fil des ans pour leur enthousiasme et leur soutien. Cordialement, Guerrilla."

Depuis 2004, Killzone aura connu six épisodes :