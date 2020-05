Civilization VI est à récupérer gratuitement sur l’Epic Games Store

Epic Games continue sa distribution de jeux gratuits sur sa boutique lancée le 6 décembre 2018.

Depuis plus d'un an, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Après avoir récemment offert Grand Theft Auto V, rien que ça (allant même jusqu’à faire crasher les serveurs de la boutique) voici le jeu à récupérer gratuitement avant le 28 mai à 17 heures :

Sid Meier’s Civilization VI

“Civilization VI renouvelle les codes de la licence : développez votre empire à travers la carte, faites progresser votre culture et tenez tête aux plus grands dirigeants de l'histoire. Bâtirez-vous une civilisation capable de résister au passage du temps ? Pour la première fois, admirez les merveilles de votre empire s'étendre sur la carte. Chaque ville recouvre plusieurs cases, à vous de modifier leur agencement pour exploiter au mieux le terrain. Parallèlement à des modes multijoueurs traditionnels, vous pourrez affronter vos amis ou jouer en coopération dans des situations variées, toutes conçues pour pouvoir être terminées en une seule session.”

À noter qu’Epic Games offrira un nouveau jeu gratuit dans trois jours. Le titre sélectionné reste actuellement un mystère.

À noter que depuis quelques semaines, Epic Games a rendu obligatoire l’authentification à deux facteurs. La boutique vous guidera dans l’activation avant le téléchargement d’un jeu.