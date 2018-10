Civilization VI arrive par surprise sur l’iPhone

Après un passage sur l’iPad et avant une version Nintendo Switch, le sixième volet de la série de Sid Meier arrive pour la première fois sur les smartphones d’Apple dans une version complète.

“Créé à l’origine par le légendaire concepteur de jeu Sid Meier, Civilization est un jeu de stratégie au tour par tour dans lequel vous tentez de bâtir un empire qui résistera au temps. Devenez le maître du monde en instaurant et en dirigeant une civilisation depuis l’âge de pierre jusqu’à celui de l’information. Faites la guerre, usez de diplomatie, faites progresser votre culture, affrontez les meilleurs dirigeants de l’histoire et tentez de bâtir une des plus grandes civilisations que le monde a jamais connues.”

59,99 euros. Voilà le prix de ce portage, disponible dès à présent sur l’iPhone d’Apple. Soit 5 euros de moins que la version vendue sur l’App Store de macOS. Aspyr, l’éditeur du jeu, a en effet choisi de proposer une version complète et d’aligner le prix sur la version pour PC et Mac. Leur logique est compréhensible, mais rarement un jeu avait coûté aussi cher sur l’App Store iOS.

Pour faire avaler la pilule, Aspyr propose un système de test plutôt étrange. Le jeu, qui pèse tout de même 3,4 Go, est téléchargeable gratuitement. Le joueur peut débuter une partie et participer aux 60 premiers tours sans débourser un centime. Après ces 60 tours (soit 60 actions à mener dans le jeu pour faire évoluer son empire), il faudra passer à la caisse.

Civilization VI est proposé pendant quelque temps à moitié prix (29,99 euros). Après, il sera vendu au prix annoncé de 59,99 euros. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’il s’agit d’une app universelle. Autrement dit, si vous avez déjà craqué pour la version iPad, la version iPhone sera gratuite. À noter que bien qu’il s’agisse de la version complète du jeu, certaines animations (comme les dirigeants), certains effets visuels (notamment les constructions) et certaines vues (comme la vue stratégique) ne sont pas disponibles. Quant au mode multijoueur, il ne fonctionne qu’en local. Civilization VI nécessite au minimum un iPhone 7 et iOS 11.