Citroën lance les Seetroën, les premières lunettes qui éliminent le mal des transports

Si vous souffrez du mal de transport, comme une personne sur trois, les ingénieurs de Citroën on peut-être la solution.

En Europe, près de 30 millions de personnes souffrent du mal de transport. Pour y remédier, certains se tournent vers les médicaments, tandis que d’autres limitent tout simplement leurs déplacements. Mais chez Citroën, certains ont envisagé une troisième solution.

À savoir les Seetroën (et son petit jeu de mots), des lunettes spéciales qui rétablissent la différence de perception entre la vue et le sens de l’équilibre. Pour cela, les lunettes sont équipées de quatre anneaux (sans verres), dans lesquels on retrouve un liquide qui entoure complètement le champ de vision et simule un horizon artificiel à chaque mouvement de la tête.