Chez Facebook, les décisionnaires restent majoritairement blancs et masculins

Au fil des années, Facebook s'est engagé à encourager la justice sociale en adoptant diverses approches. Des équipes produits ont été constituées pour "se concentrer spécifiquement sur l'inclusion", les règles de l'entreprise ont été modifiées pour encourager la diversité au sein de Facebook et des changements structurels ont été mis en place pour soutenir l'inclusion tant du côté du développement de produits que des règles de l'entreprise.

Même si les postes de managers et de directeurs reviennent encore majoritairement aux hommes blancs, Facebook s'est fixé des objectifs d'inclusion et de diversité et tente peu à peu de les atteindre.

En progrès sur la représentation féminine et la diversité ethnique

Facebook a pris acte des inégalités systémiques à l’œuvre dans l'entreprise pour réduire peu à peu les disparités. A en croire Maxine Williams, chargée de ces questions pour le réseau social, "Facebook s'engage à augmenter la représentation des dirigeants dans l'entreprise".

La firme a publié cette semaine l'édition 2020 de son "Diversity Report" qui détaille les employés de l'entreprise, et passe en revue leurs postes, leur genre et leur ethnicité.

La représentation ethnique a globalement augmenté à tous les niveaux (postes techniques, non techniques et décisionnaires) depuis 2014. On note cependant que les emplois décisionnaires incombent en grande majorité (63,2%) aux hommes blancs.

Au cours des 6 dernières années, la représentation féminine dans l'entreprise a augmenté, pour passer de 31% à 37%.

Sur les postes techniques, les femmes sont passées de 15% à 24,1%. Elles sont désormais majoritaires sur les postes non techniques.

On note que le personnel blanc est passé de 57% en 2014 à 41% aujourd'hui. Mais la représentation des employés noirs ou d'origine hispanique n'a augmenté respectivement que de 1,9% et 2,3% en six ans. Les employés d'origine asiatique représentent quant à eux 44,4% du personnel, dépassant les employés blancs.

Bien que cette progression soit lente, Facebook œuvre pour plus de représentation en son sein et n'hésite pas à communiquer sur le sujet.