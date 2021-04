Cette artiste associe des Pokémon à des maîtres issus de la pop culture

Plus

L’artiste Linda Bouderbala a débuté sur son compte Instagram une série de dessins inspirés de la pop culture. Le principe est simple : associer un Pokémon à un maître qui lui ressemble. De Naruto à Game of Thrones en passant par Catwoman “J’adorerais être un entraîneur de Pokémon… Mais je pense que ces mignonnes petites créatures méritent mieux que Monsieur tout le monde pour les entraîner ! Je me suis donc amusé à trouver le maître parfait pour chaque Pokémon !” Voilà comment Linda Bouderbala décrit sa série d’illustrations baptisée “Pokémon Worthy Master” (un maître Pokémon digne). Lire aussi : Une carte Pokémon dépasse les 300 000 dollars sur eBay Elle associe notamment Catwoman à Miaouss, Chacripan et Chaglam

Naruto et Goupix

Daenerys (Game of Thrones) et Méga-Dracaufau, Rayquaza et Drattak

Thor et Voltali

Groot (Les Gardiens de la Galaxie) et Germignon

Ou encore Batman et Nosferapti