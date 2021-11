Cet iPhone très spécial vaut actuellement plus de 100.000 dollars sur eBay

Le premier iPhone avec un connecteur USB-C existe, mais il n’a pas été fabriqué par Apple. Cela n’empêche pas son créateur d’attirer les acheteurs sur eBay.

On vous en parlait en octobre dernier : Ken Pillonel, un étudiant de l’École polytechnique fédérale de Lausanne a fabriqué le premier iPhone doté d’un port USB-C. Pour y parvenir, l’étudiant est passé par plusieurs étapes, avant de réussir à miniaturiser sa solution et l’intégrer dans l’iPhone X modifié afin de rendre le tout crédible et surtout fonctionnel.

C’est ce même iPhone X que l’étudiant met en vente sur eBay. Selon l’annonce, le téléphone est fonctionnel, mais reste avant tout un prototype. Il est d’ailleurs déconseillé de restaurer, mettre à jour ou effacer l’iPhone ; de l’ouvrir ou tout simplement de l’utiliser comme téléphone principal.

“Je vous garantis que le téléphone fonctionnera lorsque vous le recevrez, mais si vous ne suivez pas les directives susmentionnées, à vous de vous débrouiller. Donc, fondamentalement, vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais n’attendez rien de moi si vous cassez quelque chose. Ce n’est qu’un prototype”, précise son créateur.