Ces technologies qui vont aider à mieux entendre, s'exprimer et communiquer.

Elle fonctionne avec des écouteurs ou des prothèses auditives connectées. L'application est déjà disponible en téléchargement via Google Play (Android) et l'App Store (iOS).

L'application utilise l'intelligence artificielle pour faire de son smartphone un appareil auditif performan t, éliminant tous les bruits et les interférences qui nuisent à une bonne compréhension.

Il est même possible de choisir plusieurs voix différentes et de leur allouer un rôle ou des phrases spécifiques. Pour chacune d'entre elles, de nombreuses émotions sont proposées, ainsi que différents réglages tels que la vitesse de lecture ou encore le temps de pause entre les phrases.

Mieux communiquer avec les objets connectés

La startup canadienne Fluent.ai développe quant à elle des solutions de reconnaissance vocale optimisée, dans quelque condition que ce soit. L'idée est de simplifier l'interaction entre l'homme et la machine en utilisant le langage le plus naturel possible, dans n'importe quelle langue.

Ces solutions sont destinées aux professionnels afin qu'ils l'intègrent dans leurs appareils connectés et que ceux-ci soient donc pilotables de manière plus instinctive.



Découvrir Fluent.ai