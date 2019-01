CES : LG commercialisera sa télé qui s’enroule cette année

Un an après la première démonstration lors du salon CES, LG annonce que sa télé enroulable sera disponible au printemps.

La Signature OLED TV R est un véritable bijou de technologie. Imaginez : une dalle OLED 4K de 65 pouces, flexible, dotée d’une enceinte Dolby Atmos 4.2 de 100 watts, et qui disparaît dans un socle quand vous ne la regardez pas. Plusieurs constructeurs ont déjà tenté de faire "disparaitre" l’écran de télévision, notamment Samsung avec The Frame, qui transforme l’écran en œuvre d’art (comme un cadre accroché à votre mur). Mais à l’heure actuelle, la proposition de LG est la seule qui s’efface complètement de votre salon.

L’écran enroulable de LG descend alors doucement dans sa base, avant de réapparaître quand vous le souhaitez, et ce en moins de 10 secondes. Une option baptisée "Line Mode" permet de ne laisser apparaître qu’un quart de l’écran, afin d’y afficher des contrôles divers (musique, domotique, etc) ou d’y faire apparaître un feu de cheminée, pour une soirée détente.

La Signature OLED TV R sera compatible avec Alexa et Google Assistant. Et tout comme Samsung l’a annoncé récemment, elle sera également compatible avec la norme AirPlay 2 d’Apple, afin de permettre aux propriétaires d’iPhone ou d’iPad d’envoyer facilement du contenu sur l’écran. D’autres Smart TV signées LG proposeront une intégration avec AirPlay 2 et HomeKit en 2019.

LG n’a pas précisé deux détails concernant sa télé révolutionnaire : combien de fois l’écran peut-il descendre et remonter sans s'abîmer ? Et surtout, combien coûtera cette merveille de technologie, sachant que les écrans ultra plats "Wall OLED" dépassent les 8000 dollars ?