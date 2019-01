CES : La PlayStation 4 se porte très bien - © Sony

Du côté des jeux, c’est également une bonne période pour Sony. 50,7 millions de jeux ont été vendus durant la période des fêtes (contre 55,9 millions en 2017). Depuis le lancement de la console, 876 millions de jeux PS4 ont été vendus dans le monde entier. Un des récents succès sur la console est le Spider-Man développé par Insomniac. Le jeu, sorti en septembre 2018, a été vendu à plus de 9 millions d’exemplaires dans le monde en quelques mois à peine (les chiffres s’arrêtent au 25 novembre 2018). À titre de comparaison, Uncharted 4 a séduit 8,6 millions de joueurs entre mai et décembre 2016.

Enfin, dernier point abordé par Sony : l’abonnement PlayStation Plus. Selon l’entreprise, le service compte 90 millions d’utilisateurs actifs chaque mois. En mai 2018, le chiffre s'élèverait à 80 millions d’abonnés. "Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à notre communauté de passionnées du monde entier et à nos partenaires pour nous avoir aidés à atteindre ces étapes", a déclaré John Kodera. "Cette année, nous apporterons encore plus d'expériences enrichissantes à nos fans ainsi qu'une sélection très attendue de jeux uniques à la PS4. Alors que nous nous tournons vers la prochaine étape importante de la PS4, Sony Interactive Entertainment va continuer d'évoluer et nous allons étendre davantage la plateforme pour livrer les meilleures expériences interactives au monde."