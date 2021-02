Ces cryptomonnaies ne se prennent pas au sérieux, mais elles peuvent rapporter gros

Cryptomonnaies : Pierre s'est fait arnaquer de plusieurs milliers d'euros sur le net - On n'est... Investir dans les cryptomonnaies, c’est une bonne idée ? Il y a à boire et à manger sur le net. Toutes les plates-formes d’investissement en cryptomonnaies ne sont pas frauduleuses… Mais il y en a beaucoup. Comment s’y retrouver ? En tout cas, si vous comptez tenter le coup, il faut être très très prudent. "On n’est pas des pigeons" tente de faire le point et de vous livrer quelques conseils. Tout d’abord, il y a une rencontre avec Pierre. Il a été arnaqué sur le net.