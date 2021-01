CES 2021 : une porte connectée pour laisser votre chien sortir à sa guise

Si les chats sont souvent libres de leurs mouvements et peuvent utiliser une chatière pour aller et venir en dehors de la maison, les chiens sont bien plus dépendants du bon vouloir de leur maitre pour sortir.

Une porte pour animaux "intelligente" activable à distance

Conçue par le spécialiste américain du portail de garage Chamberlain, cette porte offre la liberté inédite aux chiens, sous réserve évidemment qu'ils aient accès à un lieu clôturé et protégé, de sortir lorsqu'ils en ont envie, même lorsqu'ils sont seuls à la maison.

Le dispositif remplace une porte extérieure classique et comprend dans sa partie inférieure un mécanisme d'ouverture intelligent. Grâce à cette porte connectée, ils pourront manifester leur envie de sortir même si leur maitre est loin d'eux.

Le chien doit être équipé d'un collier relié en Bluetooth à un capteur placé sur la porte pour signaler qu'il veut sortir. Il suffit pour cela qu'il s'approche de la porte.

Dès lors, son maitre sera prévenu et pourra s'il le souhaite lui ouvrir à distance. Une caméra HD (1080p) placée sur chaque côté de la porte permet d'observer son chien et même de lui parler, histoire de le mettre bien en confiance.

A chaque approche, le maitre a donc la possibilité de lui ouvrir ou non. Si c'est le cas, le chien, quelle que soit sa taille, peut alors profiter de l'espace qui s'ouvre devant lui pour aller courir, jouer ou plus simplement satisfaire un besoin naturel. Il est aussi possible d'opter pour un mode d'ouverture automatique pour que la porte s'ouvre à chaque fois qu'il veut sortir, jour et nuit. A noter que chaque allée et venue est automatiquement enregistrée dans l'application dédiée.

Présentée au CES, cette porte est d'ores et déjà disponible en précommande aux Etats-Unis à partir de 2.999 dollars, pour des premières livraisons prévues dès le printemps.