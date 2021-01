CES 2021 : LG dévoile son smartphone enroulable

Ce n’est pas la première fois que LG s’aventure dans l’univers des écrans enroulables. Il y a deux ans, la marque avait fait parler d’elle avec un téléviseur enroulable. Pour le LG Rollable, l’entreprise collabore avec le groupe chinois BOE Technology. Mais à l’heure actuelle, d’autres détails techniques n’ont pas été annoncés.

On ne connaît donc ni la taille des écrans (enroulé et déroulé), ni la technologie qui sera utilisée et encore moins le prix et la date de sortie exacte. D’ici là, LG sera rejoint dans la course par TCL, qui avait déjà présenté un prototype du même genre, et Oppo, qui devrait présenter son smartphone enroulable plus tard dans l’année.