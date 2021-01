Ce chien robot ressent les besoins des humains

La start-up américaine Koda, spécialisée dans l’intelligence artificielle, présente un étonnant chien robot capable de ressentir des émotions et de s’adapter en conséquence à chaque situation, qu’il s’agisse de jouer avec des enfants, de surveiller la maison ou même d’assister une personne aveugle.

N’est pas le meilleur ami de l’homme qui veut. Le chien a des liens très forts avec les humains, on peut le voir à travers de nombreuses études qui prouvent l’attachement et le lien entre un chien et son propriétaire. Que ce soit le fait de ressentir votre stress, de vouloir consciemment vous protéger d’un danger ou de simplement diminuer votre anxiété face à un évènement négatif, le chien a un effet positif sur l’homme. Le chat aussi, mais là n’est pas le débat.

On avait déjà vu un robot-chien pour remplacer l’homme dans les endroits dangereux, l’idée ici est toute autre : développer un robot aussi convivial et intelligent que possible, un animal de compagnie entièrement robotisé capable de répondre à de multiples exigences.

A la différence d’autres chiens robots, comme le ludique et amusant Aibo (Sony) ou le très perfectionné Spot (Boston Dynamics), celui créé par Koda a été conçu pour répondre à différents besoins émotionnels.