Ce 17 juillet, c'est la Journée mondiale de l'emoji… même chez Apple!

Plus de 70 nouveaux emojis de tous types seront disponibles dès cet automne !

Avant la fin de l’année, si vous utilisez un appareil Apple et que vous comptez installer la prochaine mise à jour logicielle, plus de 70 nouveaux emojis seront à votre disposition. Parmi eux, on retrouve plus d’options au niveau de la couleur des cheveux, un emoji chauve et de nouveaux smileys d’expression : un emoji givré, des superhéros, accompagné de cœurs ou encore l’arrivée de symboles comme l’infini ou encore le nazar.