Castlevania : Symphony of the Night et DuckTales Remastered font leur grand retour

Commençons par Ducktales Remastered, une version améliorée du titre NES sorti en 1989. Disponible depuis 2013 sur PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One, Wii U et Steam, le titre avait été retiré des boutiques en ligne en 2019, sans explication de la part de Capcom . Et c’est par surprise que le jeu fait son retour, sur les mêmes plateformes, et, malheureusement, au même prix qu’avant : entre 13,99 et 14,99 euros.

Du côté de Castlevania: Symphony of the Night, il s’agit également d’une surprise. Le titre de 1997 a été porté sur iOS et Android, au prix de 3,49 euros. De quoi se replonger dans les aventures de Alucard, dans le château de Dracula à moindre cout.

L’édition mobile reprend plusieurs éléments des portages PlayStation 4(dans le cadre de la compilation Castlevania Requiem : Symphony of the Night & Rondo of Blood) / PlayStation Portable (dans la compilation Castlevania : The Dracula X Chronicles) et est compatible avec des manettes externes.

L’adaptation, réalisée par Dotemu, est déjà disponible sur l’App Store et le Google Play Store.