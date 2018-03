Capturez des dinosaures en réalité augmentée avec le jeu Jurassic World Alive

Les jeux en réalité augmentée se multiplient, notamment depuis la sortie du module ARKit d'Apple et ARCore de Google, permettant aux développeurs de tirer parti de toutes les nouvelles technologies embarquées dans les smartphones les plus récents.

Après le célèbre Pokémon Go, une nouvelle licence rejoint donc l'univers des jeux en AR (augmented reality, réalité augmentée). Jurassic World Alive accompagnera la sortie du film Jurassic World : Fallen Kingdom, cinquième film de la saga Jurassic Park débutée en 1993 par Steven Spielberg, attendu chez nous le 6 juin 2018.

Le fonctionnement sera le même que Pokémon Go, à savoir des dinosaures qui apparaitront dans la ville. Mais pas question ici de les attraper en lançant une PokéBall. Une fois le dinosaure découvert, il faudra déployer des drones virtuels sur place afin de récolter un échantillon d'ADN. Le dinosaure sera alors "recréé" et pourra évoluer afin d'affronter les dinosaures de vos adversaires.

Le jeu, développé par Ludia, sera disponible cet été (sans doute avant la sortie du film) sur iOS et Android. Un site web vous permet de vous préenregistrer et de recevoir un incubateur bonus à la sortie. 2018 devrait être l'année des jeux en AR. Pokémon Go et Jurassic World Alive ne sont que deux exemples. On vous parlait d'un jeu inspiré de l'univers d'Harry Potter en novembre dernier. D'autres jeux devraient également s'inspirer de l'univers de la série The Walking Dead, ainsi que du film Ghostbusters.