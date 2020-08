Capcom passe le cap des 100 jeux vendus à plus d’un million d’exemplaires

La liste “Platinum Titles” de Capcom continue de s’allonger. Plus de 100 titres en font partie, dont plusieurs épisodes de la série Resident Evil.

Parmi les nouveaux arrivants, on peut citer Resident Evil 3 Remake, qui atteint les 2,7 millions de copies distribuées. Un joli score, mais qui ne parvient pas à dépasser celui établi par le remake de Resident Evil 2.

Le jeu le plus vendu de la franchise reste Resident Evil 7 Biohazard, avec 7,9 millions d’exemplaires écoulés, à la fois sur Xbox One, PC et PS4, en version physique et dématérialisée.

Quant au jeu le plus vendu de toute l’histoire de Capcom, il s’agit de Monster Hunter : World, un jeu sorti sur PlayStation 4, Xbox One et PC en 2018, et qui a séduit 16,1 millions de joueurs.

Le reste du top 10 est constitué de :

Resident Evil 7 Biohazard (7,9 millions d’unités) Resident Evil 5 (7,7 millions d’unités) Resident Evil 6 (7,6 millions d’unités) Resident Evil 2 Remake (7,2 millions d’unités) Street Fighter II (6,3 millions d’unités) Monster Hunter World : Iceborne (5,8 millions d’unités) Resident Evil 2 (l’original de 1998, 4,96 millions d’unités) Monster Hunter Freedom 3 (4,9 millions d’unités) Street Fighter V (4,7 millions d’unités)

Le classement complet est à retrouver à cette adresse. Prochaine grosse étape pour Capcom : la sortie du très attendu Resident Evil Village, attendu en 2021 sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC.