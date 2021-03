Canal de Suez : le porte-conteneurs "Ever Given" s’invite dans les jeux vidéo

Alors que le porte-conteneurs, bloqué depuis près d’une semaine, a enfin tourné (mais n’est toujours pas à flot), un moddeur a décidé d’intégrer le bateau au jeu Flight Simulator de Microsoft.

Et c’est Mat Velloso, conseiller technique de Satya Nadella, patron de Microsoft, qui a repartagé la vidéo sur son compte Twitter. Dans le court extrait, publié par un certain "donutenforcement” sur TikTok, on aperçoit le porte-conteneurs, bloqué, de façon très réaliste.

