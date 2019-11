Calvin Harris dévoile le prochain Mac Pro au détour d'un story Instagram

Apple n'a toujours pas annoncé de date de sortie pour le Mac Pro. Mais on sait que la machine, qui proposera de 8 à 28 coeurs, avec un processeur Intel Xeon W, sera vendu à partir de 5999 dollars, et tout cela sans écran. Apple ayant également annoncé son "Pro Display XDR" à 6000 dollars, et son pied à 1000 dollars pour accompagner l'ordinateur.