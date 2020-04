Call of Duty : Warzone a déjà franchi le cap des 50 millions de joueurs

Over 50 million players. Thank you #Warzone players for dropping in with us. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/is2kpgRq6U

Ce n’est pas la première fois qu’Activision s’essaye au mode Battle Royale. En 2018, l’éditeur proposait Blackout, un mode uniquement disponible au sein de Call of Duty: Black Ops 4. Warzone étant proposé indépendamment du reste de la franchise Call of Duty, plus de joueurs ont donc pu essayer le jeu, à la fois sur PC et sur consoles (PlayStation 4 et Xbox One).

La courbe de progression de Warzone est d’ailleurs similaire à celle d’Apex Legends, le jeu de Respawn Entertainment (un studio monté par des anciens de chez Infinity Ward, créateurs de Call of Duty), lancé le 4 février 2019. À titre de comparaison, Fortnite, lancé en 2017, a séduit plus de 250 millions de joueurs. Le jeu est également disponible sur plus de plateformes, notamment mobiles.