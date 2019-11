La rumeur, propagée sur le Subreddit R/ModernWarfare , prétend qu'Activision proposerait plusieurs modes de jeu : en solo, en duos ou par équipes de quatre, ainsi qu'un lobby d'avant-match, un système de loot et de tokens et plusieurs types de missions.

Le FPS, qui a rapporté plus de 600 millions de dollars à Activision en seulement trois jours, a été commercialisé sans mode battle royale (qui, pour rappel, oppose des joueurs sur une carte, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un). Mais cette absence pourrait s'expliquer par cette volonté de proposer des cartes gigantesques, adaptées à 200 joueurs.

Le dernier épisode de Call of Duty pourrait réunir jusqu'à 200 joueurs en même temps pour des parties de battle royale endiablées.

Call of Duty : Modern Warfare pourrait s'offrir un mode battle royale à 200 joueurs - © R/ModernWarfare

Toutes les informations dénichées par les utilisateurs de Reddit (points d'intérêts, zones, armures, etc.) sont à retrouver à cette adresse. Il ne reste donc plus qu'à attendre une éventuelle confirmation de la part d'Activision. Et des informations sur la forme que prendra cette extension (DLC payant ou pas ?).