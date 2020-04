Call of Duty Mobile : Activision organise un tournoi mondial avec 1 million de dollars à gagner

Le développeur lancera le premier tournoi Call of Duty Mobile dès le 30 avril, avec une phase éliminatoire.

Nous sommes très heureux de lancer notre tournoi compétitif très attendu dans Call of Duty : Mobile. Conçu comme l’évolution des parties classées adorées par les fans, ce format de tournoi offre aux joueurs de Call of Duty: Mobile éligibles une chance de rivaliser avec des joueurs du monde entier pour peut-être remporter de l'argent et des prix.