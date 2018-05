Call of Duty Black Ops IIII fera l'impasse sur le mode solo

Activision a dévoilé de nouvelles informations sur le prochain volet de la saga Call of Duty, baptisé Black Ops IIII (Les chiffres romains ? Quels chiffres romains ?). Avec, au programme, un inévitable mode Battle Royale.

Dès le 12 octobre, le nouveau jeu signé Treyarch sera donc le premier Call of Duty n'offrant pas de mode solo. Il est vrai que ces derniers temps, la partie en ligne avait pris plus d'importance que la campagne, mais pour tous ceux qui n'étaient pas assez doués pour affronter d'autres joueurs en ligne ou qui n'étaient tout simplement pas attiré par ce mode de jeu, Call of Duty proposait malgré tout une histoire à la mise en scène soignée.

Rien de tout ça ici, donc, puisque Black Ops IIII, dont l'histoire se situera entre Black Ops II et III (car oui, il y aura une mini trame scénaristique reliant les parties en ligne), fera la part belle au multijoueur avec plusieurs modes. Au-delà du mode classique, où l'on nous promet un retour aux fondamentaux (c'est à dire pas d'armes futuristes ni de wall-jumps), on retrouvera un mode zombie, mais surtout un nouveau mode intitulé Blackout.

Le principe est simple, puisqu'il est copié sur PUBG et Fortnite, à savoir une carte (la plus grande jamais créée dans un CoD, selon Activision), 100 joueurs, et que le meilleur gagne. Call of Duty est l'un des premiers jeux s'inspirant fortement du succès de Fortnite. Le salon E3, qui débutera le 12 juin à Los Angeles, devrait nous fournir une pelletée de copies plus ou moins inspirées.

Call of Duty Black Ops IIII est attendu le 12 octobre prochain sur Xbox One, PC et PS4. Ci-dessous, les bandes-annonces du mode Black-out, du mode multijoueur classique, et du mode zombie.