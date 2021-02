Call of Duty Black Ops Cold War propose un essai gratuit pour le lancement de la saison 2

“ Du lancement de la Saison 2 le jeudi 25 février à 19h CET et jusqu'au jeudi 04 mars à 19h CET , vous pourrez jouer à une sélection de contenu Multijoueur et Zombies, dont la nouvelle expérience Contagion, gratuitement dans le cadre de la nouvelle Semaine d'accès gratuit du jeu”, explique Activision.

Disponible à la fois sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X/S, l’essai gratuit sera proposé du 25 février au 4 mars.

Uniquement sur PlayStation, les joueurs pourront également découvrir Carnage, une expérience Zombies dynamique à deux joueurs : “Se déroulant sur les cartes multijoueurs de Black Ops Cold War, dont Apocalypse qui sera ajoutée à la Saison 2, Carnage vous mettra à l'épreuve, vous et votre partenaire, avec des assauts ennemis de plus en plus difficiles afin de charger une puissante orbe d'Éther noir.”

Du côté du multijoueurs, le jeu proposera un mode Apocalypse 24/24 et un mode Jeu d’armes. Enfin, dès le 26 février, tous les opérateurs (que vous jouiez via la Semaine d'accès gratuit ou non) pourront gagner le Double d'EXP et le Double d'EXP d'arme sur Black Ops Cold War et Warzone.