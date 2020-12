Calendrier de l'Avent : l’Epic Games Store offre le jeu Stranded Deep en accès anticipé

Douzième jour du calendrier de l’Avent d’Epic Games. Après Cities Skyline, Oddworld: New 'n' Tasty, The Long Dark, Defense Grid, Alien: Isolation, Metro 2033, Tropico 5, Inside, Darkest Dungeon, My Time in Portia et Night in the Woods, c’est au tour de Stranded Deep d’être proposé gratuitement.

Depuis deux ans, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Après avoir offert de gros jeux Grand Theft Auto V ou Just Cause 4, voici le titre proposé jusqu’au 29 décembre à 17h, à récupérer gratuitement sur la boutique :

Stranded Deep

(offert dès ce 28 décembre et jusqu’à demain, 29 décembre à 17h, PC uniquement)

“Incarnez le survivant d'un crash aérien qui échoue au beau milieu de l'océan Pacifique. Faites face aux scénarios les plus dangereux qui vous offriront une expérience différente à chaque fois que vous jouerez. Fouillez. Découvrez. Survivez.”