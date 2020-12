Calendrier de l'Avent : l’Epic Games Store offre le jeu Solitairica

Treizième jour du calendrier de l’Avent d’Epic Games. Après Cities Skyline, Oddworld: New 'n' Tasty, The Long Dark, Defense Grid, Alien: Isolation, Metro 2033, Tropico 5, Inside, Darkest Dungeon, My Time in Portia, Night in the Woods et Stranded Deep, c’est au tour de Solitairica d’être proposé gratuitement.

Depuis deux ans, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Après avoir offert de gros jeux comme Grand Theft Auto V ou Just Cause 4, voici le titre proposé aujourd'hui, à récupérer gratuitement sur la boutique :

Solitairica

(offert jusqu’à ce soir, 30 décembre à 17h, PC uniquement)

“ Solitairica mêle combat de type jeu de rôle et progression rogue-like complexe, le tout dans l'univers du solitaire ! Utilisez de nombreux objets et sorts, combattez une horde d'ennemis en perpétuelle évolution et anéantissez l'horrible empereur Stuck !”