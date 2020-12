Calendrier de l'Avent : l’Epic Games Store offre le jeu Oddworld: New 'n' Tasty

Deuxième jour du calendrier de l’Avent d’Epic Games. Après Cities Skyline, c’est au tour de Oddworld: New 'n' Tasty d’être proposé gratuitement.

Depuis près de deux ans, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Après avoir offert de gros jeux Grand Theft Auto V ou Just Cause 4, voici le titre proposé jusqu’au 19 décembre à 17h, à récupérer gratuitement sur la boutique :

Oddworld: New 'n' Tasty

(offert dès ce 18 décembre et jusqu’à demain, 19 décembre à 17h, PC uniquement)

“ Autrefois un heureux employé d'entretien dans la plus grande usine de transformation de viande d'Oddworld, Abe découvre par hasard le plan secret de son patron de transformer la main-d'œuvre esclave de l'usine en une nouvelle gamme de délicieux snacks à la viande " RuptureFarms ". Abe doit maintenant sauver sa peau des broyeurs, mais sa fuite de l'usine à chair n'est que le début de son Odyssée : de nombreux dangers attendent Abe tout au long de son parcours vers sa destinée.”