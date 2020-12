Calendrier de l'Avent : l’Epic Games Store offre le jeu Metro 2033 Redux

Sixième jour du calendrier de l’Avent d’Epic Games. Après Cities Skyline, Oddworld: New 'n' Tasty, The Long Dark et Defense Grid et Alien: Isolation, c’est au tour de Metro 2033 Redux d’être proposé gratuitement.

Depuis deux ans, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Après avoir offert de gros jeux Grand Theft Auto V ou Just Cause 4, voici le titre proposé jusqu’au 23 décembre à 17h, à récupérer gratuitement sur la boutique :

Metro 2033 Redux

(offert dès ce 22 décembre et jusqu’à demain, 23 décembre à 17h, PC uniquement)

“ Nous sommes en 2033. Une génération entière a fleuri sous terre où les villes-stations du Métro luttent entre elles pour leur survie, mais doivent aussi faire face aux horreurs mutantes qui rôdent à l'extérieur. Vous êtes Artyom, né à la surface dans les derniers jours précédant le cataclysme, mais élevé sous terre. Un évènement fatidique vous pousse à quitter pour la première fois la sécurité de votre station pour vous aventurer jusqu'au cœur du Métro, afin d'avertir les derniers survivants de la terrible menace qui pèse sur eux. Votre périple vous mènera des catacombes oubliées qui s'étendent sous le Métro, jusqu'à la surface dévastée où vos actions détermineront le sort de l'humanité.”