Calendrier de l'Avent : Alien Isolation est à récupérer gratuitement sur l’Epic Games Store

Cinquième jour du calendrier de l’Avent d’Epic Games. Après Cities Skyline, Oddworld: New 'n' Tasty, The Long Dark et Defense Grid 1 , c’est au tour d’Alien: Isolation d’être proposé gratuitement.

Depuis deux ans, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Après avoir offert de gros jeux Grand Theft Auto V ou Just Cause 4, voici le titre proposé jusqu’au 22 décembre à 17h, à récupérer gratuitement sur la boutique :

Alien: Isolation

(offert dès ce 21 décembre et jusqu’à demain, 22 décembre à 17h, PC uniquement)

“ La fille d'Ellen Ripley, Amanda, en mission pour percer le mystère de la disparition de sa mère, s'embarque dans une lutte désespérée pour survivre. Dans la peau d'Amanda, vous naviguerez dans un monde toujours plus angoissant tout en faisant face à une population paniquée et désœuvrée, ainsi qu'à un Alien imprévisible et sans pitié. Sans moyens ni préparation, vous devez fouiller les alentours en quête de ressources, improviser des solutions et utilisez votre bon sens non seulement pour venir à bout de votre mission mais aussi pour rester en vie.”