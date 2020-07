C’est officiel, l’iPhone 12 n’arrivera pas en septembre

Lors de l’annonce de ses résultats financiers, Apple a confirmé que la sortie des nouveaux iPhone sera décalée. Le lancement devrait avoir lieu en octobre.

C’est Luca Maestri, directeur financier de la firme de Cupertino, qui a annoncé la nouvelle aux investisseurs : “l’année dernière, nous avons commencé à vendre les nouveaux iPhone fin septembre, cette année, nous prévoyons que notre offre sera disponible quelques semaines plus tard.”

Apple ne fait que confirmer une rumeur qui circulait depuis plusieurs mois. Le Wall Street Journal avait dévoilé en avril dernier que la production des prochains flagships de la marque à la pomme avait connu un retard d’un mois. Récemment, c’est Qualcomm qui affirmait indirectement que le lancement de l’iPhone 12 serait retardé. En effet, l’entreprise étant charge des modems de l’iPhone, elle indiquait que ses projections financières devaient être revues à la baisse à cause du retard d’un éventuel iPhone 5G.

C’est sans doute la première fois qu’Apple communique sur un retard.D’habitude, l’entreprise ne souhaite même pas discuter de ses prochains produits, ce qui a poussé les investisseurs à demander à Luca Maestri de clarifier ses propos. “J'ai dit dans mes remarques qu'il y a un an, nous avons lancé un nouvel iPhone fin septembre. Et j'ai dit que cette année, l’arrivée du nouveau produit se ferait quelques semaines plus tard que cela”, a-t-il réexpliqué afin de ne plus laisser planer le doute.

En 2019, Apple avait commercialisé la gamme iPhone 11 en septembre, ce qui n’était plus arrivé depuis deux ans. En 2018, l’iPhone XR, annoncé en septembre, avait été commercialisé en octobre. Pareil en 2017, avec l’annonce de l’iPhone X en septembre, avant sa commercialisation en novembre.