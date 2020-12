C’est confirmé, Samsung ne livrera plus de chargeur avec ses smartphones

Selon Anatel, l’agence nationale des télécommunications brésiliennes, qui vient d’approuver les futurs Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra, ces trois modèles seront livrés sans chargeur et sans écouteurs .

Quant à la gamme S21 en tant que tel, on en sait désormais un peu plus. L’équipe du site néerlandais LetsGoDigital a en effet dévoilé des rendus 3D, afin d’illustrer les trois appareils de la gamme. Selon leurs informations, le S21 et S21+ disposeraient d’un dos en plastique, tandis que le Ultra aurait droit à un dos en verre. Enfin, la taille des écrans serait de 6,2”, 6,7” et 6,8 pouces et tous les modèles proposeraient du 120 Hz (adaptatif sur le Ultra).