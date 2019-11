Côté technique, le Jianguo Pro 3 ne fait pas les choses à moitié. Le smartphone embarque un processeur Snapdragon 855+, et jusqu'à 256 Go de stockage et 12 Go de RAM, sous une dalle AMOLED de 6,39 pouces dissimulant un capteur d'empreinte digitale.

ByteDance, propriétaire de TikTok, lance son premier smartphone - © ByteDance / Smartisan

Enfin, le Jianguo Pro 3 peut compter sur une batterie de 4000 mAh, de quoi filmer des vidéos toute la journée, car...

TikTok est évidemment de la partie

Ou du moins Douyin, la version chinoise de TikTok. L'application est préinstallée sur le smartphone, et est facilement accessible. Il suffit en effet de swiper sur l'écran d'accueil pour lancer l'application et commencer à filmer.

Mais l'intégration avec TikTok s'arrête là, ByteDance souhaitant avant tout proposer un véritable smartphone, et non un produit dérivé de sa célèbre application.

Le Jianguo Pro 3 est d'ores et déjà disponible en Chine, pour 2899 yuans (+/- 370 euros) dans sa version de base (8 Go de RAM, 128 Go de stockage) et pour 3599 yuans (+/- 460 euros) dans sa version deluxe (12 Go de RAM, 256 Go de stockage).

À l'heure actuelle, le Jianguo Pro 3 n'est pas annoncé en dehors des frontières chinoises.