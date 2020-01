Byte : Le successeur de Vine est officiellement lancé

Cela faisait plusieurs années que Dom Hoffman, co-créateur de Vine, tentait de mettre sur pied un successeur à sa célèbre application.

Et c'est ce 24 janvier, par surprise, que Byte a fait son apparition sur iOS et Android. Ce "reboot" de Vine n'avait plus donné de nouvelles depuis le mois de novembre 2018, date à laquelle Dom Hoffman avait officialisé le nouveau nom (qui remplaçait V2, pour Vine 2, le nom initial imaginé par Hoffman).

Concrètement, Byte reprend le même concept que Vine, à savoir des vidéos de 6 secondes qui se jouent automatiquement en boucle. Mais depuis le rachat de Vine par Twitter en 2012, et sa fermeture en 2016, l'application a bien changé. Désormais, les vidéos ne sont plus au format carré comme sur Instagram, mais occupent tout l'écran, à la manière des stories qui pullulent sur tous les réseaux sociaux, mais également à la manière des vidéos sur TikTok, le principal concurrent de Byte.

Visuellement, l'application est très soignée, et propose un flux général; une partie "explore" avec des sous-catégories comme comédie, animation, animaux, sport ou beauté; une page profil et une caméra permettant de publier du contenu.

À terme, Hoffman souhaite mettre en place un système de rémunération, qui devrait permettre de payer les créateurs les plus populaires (une option qui manque cruellement à TikTok). Hoffman n'a cependant pas précisé comment fonctionnera cette rémunération.

Byte est disponible gratuitement sur l'App Store et le Google Play Store. L'application est déjà numéro un aux États-Unis. Mais face au 1,5 milliard d'utilisateurs présents sur TikTok, Byte devra innover pour espérer concurrencer l'application chinoise.