Bug Bounty : Traquer les bugs pour Apple et OnePlus peut rapporter gros

Une faille mineure rapportera quant à elle entre 50 et 100 dollars. Enfin, la résolution d'une faille dite "critique" permettra de toucher entre 750 et 1500 dollars.

Si les 7000 dollars potentiellement offerts par OnePlus représentent déjà une petite somme, chez Apple, c'est une autre histoire.

En effet, la firme de Cupertino ouvre son programme de "Bug Bounty" à l'ensemble des utilisateurs et promet une récompense pouvant grimper jusqu'à 1,5 million de dollars.

Apple détaille les conditions sur son site : "Pour être éligible à une prime de sécurité Apple, le problème doit se produire sur les dernières versions publiquement disponibles d'iOS, iPadOS, macOS, tvOS ou watchOS avec une configuration standard et, le cas échéant, sur le dernier matériel disponible publiquement. Ces règles d'éligibilité visent à protéger les clients jusqu'à ce qu'une mise à jour soit disponible; à garantir qu'Apple puisse rapidement vérifier les rapports et créer les mises à jour nécessaires, et récompenser correctement ceux qui effectuent des recherches originales."

Pour retrouver l'ensemble des conditions, rendez-vous à cette adresse. Et bonne chasse à tous !