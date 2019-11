Brian Acton, co-fondateur de WhatsApp, vous incite une fois encore à supprimer votre compte Facebook

Ce n'est pas la première fois que Brian Acton conseille aux utilisateurs de supprimer leur compte Facebook.

#DeleteFacebook

En mars 2018, celui qui a vendu WhatsApp à Facebook quatre ans plus tôt pour la coquette somme de 19 milliards de dollars avait déclaré qu'il était temps de supprimer son compte Facebook. "It is time", avait-il martelé sur son compte Twitter. L'homme à l'origine de l'autre messagerie de Facebook (après Messenger) avait quitté l'entreprise en 2017, après trois ans de bons et loyaux services. Jan Koum, son ex-partenaire, a quant a lui quitté le conseil d'administration de Facebook en avril 2018.

Depuis son départ, Brian Acton a rejoint la Signal Fondation, une fondation visant à soutenir la messagerie Signal, dont sa particularité est d'être totalement chiffrée de bout en bout et donc, en principe, plus sûre que WhatsApp ou Messenger. Il y aurait d'ailleurs investi pas moins de 50 millions de dollars (une goutte d'eau sur les 6,5 milliards de dollars que lui a rapportés la vente de WhatsApp).

"Si vous souhaitez être sur Facebook et être envahis de publicités qu'on vous force à regarder, faites-vous plaisir"

C'est à l'occasion des 25 ans du magazine Wired qu'Acton a indiqué qu'il était toujours convaincu que les utilisateurs de Facebook devraient supprimer leur compte.