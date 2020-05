Borderlands: The Handsome Collection est à récupérer gratuitement sur l’Epic Games Store

Epic Games continue sa distribution de jeux gratuits sur sa boutique lancée le 6 décembre 2018.

Depuis plus d'un an, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Après avoir récemment offert Just Cause 4, Grand Theft Auto V (rien que ça, allant même jusqu’à faire crasher les serveurs de la boutique) et Civilization VI, voici le jeu à récupérer gratuitement avant le 04 juin à 17 heures :

Borderlands: The Handsome Collection

“ Dézinguez à tours de bras en explorant le monde chaotique de Pandore dans Borderlands 2 et la folie lunaire de Borderlands : The Pre-Sequel. Borderlands: The Handsome Collection comprend : 2 jeux à succès dans un même pack et tout le contenu additionnel disponible”

Epic Games offrira un nouveau jeu gratuit dans six jours. Le titre sélectionné reste actuellement un mystère.

À noter que depuis quelques semaines, Epic Games a rendu obligatoire l’authentification à deux facteurs. La boutique vous guidera dans l’activation avant le téléchargement d’un jeu.